2018-10-19T11:48:36+03:00
Происшествия

Уфимец и его подруга отправятся под суд за организацию подпольного казино

Правоохранители изъяли семь игровых автоматов
Яна Базекина
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Фото: Рустам АХУНОВФото: Рустам АХУНОВ
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В столице Башкирии отправятся под суд 35-летний уфимец и его 18-летняя знакомая, которых обвиняют в незаконной организации и проведении азартных игр, а также в незаконном использовании объектов авторского права.

Как выяснилось в ходе следствия, в апреле уфимец арендовал нежилое помещение на первом этаже многоквартирного дома и организовал там подпольное казино. Потом мужчина купил и установил там семь игровых автоматов, а также контрафактное программное обеспечение общей стоимостью более миллиона рублей. В качестве администратора уфимец пригласил свою 17-летнюю знакомую, которая активировала для посетителей автоматы и принимала от них деньги.

- Незаконная деятельность была выявлена и пресечена сотрудниками правоохранительных органов. Обвиняемые признали свою вину, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. – Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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