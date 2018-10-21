Жительница Уфы возмутилась поведением молодого отца на дороге
В минувший четверг, 18 октября, жительница Уфы стала очевидцем крайне неприятной ситуации. В начале улицы Заки Валиди, прямо посреди проезжей части, остановился корейский кроссовер. Из машины вышли мужчина и маленький мальчик, который стал справлять малую нужду прямо на дорогу. Сие действо и заметила девушка, которая решила снять происходящее на камеру мобильного телефона. Позднее она выложила ролик в социальные сети и поделилась своим мнением с друзьями и подписчиками.
Девушка заявила, что шокирована и возмущена тем, что ребенок справляет нужду прямо на дороге в центре города. По ее словам, такое поведение не допустимо.
Некоторые пользователи соцсетей возразили автору гневной заметки в комментариях. По словам некоторых из них, в этом поступке нет ничего предосудительного.
- Дети не умеют планировать такие вещи и долго терпеть тоже не могут. Не вижу ничего в этом криминального, - заявила одна из пользователей.
В Уфе ребенок справляет нужду прямо посреди проезжей части.