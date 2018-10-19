2018-10-19T10:33:15+03:00
Происшествия

В Уфе найдено тело 57-летнего Марата Юнусова

Мужчину разыскивали с 27 сентября
Яна Базекина
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Фото: ориентировка от "Лизы Алерт"Фото: ориентировка от "Лизы Алерт"
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В Уфе прекращены поиски 57-летнего Марата Юнусова. Напомним, что мужчина пропал еще 27 сентября: ушел из дома прямо в домашних тапочках, но назад так и не вернулся. Родственники мужчины немедленно забили тревогу, ведь он нуждался в медицинской помощи, и обратились за помощью в полицию и к волонтерам.

К сожалению, сегодня, 19 октября, добровольцы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт. Башкортостан» сообщили печальную новость: мужчина найден погибшим. При каких обстоятельствах было обнаружено тело, и что стало причиной смерти, волонтеры предпочли не рассказывать.

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