В Уфе активизировались мошенники, представляющиеся слесарями

СЕГОДНЯ 19:23 2018-10-19T19:23:34+03:00

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В столице Башкирии в полицию все чаще обращаются горожане с жалобами на слесарей. Люди искренне недоумевают, почему должны платить огромные деньги за работу «коммунальщиков», вот только в ЖЭУ заявляют, что это не их сотрудники, а мошенники.

Работа самозванцев довольно проста: они проверяют квитанции об оплате, исправность счетчиков, а потом заявляют, что счетчики устарели и срочно требуют замены, иначе все показатели будут неверными и завышенными. И тут же предлагают приобрести у них новый счетчик, который установят сразу же – всего за несколько тысяч рублей. Многие доверчивые жильцы, особенно, пенсионеры, выкладывают свои кровные за новый прибор, а некоторые насторожились и обратились в полицию.

В правоохранительных органах и в городской администрации предупреждают: будьте бдительны! Обязательно стоит проверить информацию в своей управляющей компании: проводится ли вообще проверка показаний счетчиков и работает ли данный сотрудник в компании. Если слесарь окажется самозванцем, следует немедленно обратиться в полицию.