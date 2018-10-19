Стали известны подробности пропажи 29-летнего Ильгиза Гиранова в Башкирии

СЕГОДНЯ 19:56 2018-10-19T19:56:41+03:00

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В Нефтекамске продолжаются поиски 29-летнего Ильгиза Гиранова, который пропал 16 октября. Мужчина уехал на своем личном автомобиле в неизвестном направлении, личные вещи в виде фотоаппарата, ноутбука остались дома, а телефон его недоступен. Его брат Алмаз рассказал, как проходят поиски.

- Мы написали заявление в полицию. Ждем, пока нам предоставят распечатку звонков Ильгиза. Но все это очень долго делается. Также обратились в «Лиза Алерт», они расклеили по городу объявления, - говорит брат.

Приметы: рост 173 см, плотного телосложения, волосы русые волнистые, короткая стрижка, бородка по контуру лица.

Был одет в темную кожаную куртку, светло-синие джинсы, черные ботинки. Передвигался на личном автомобиле ВАЗ 2114 г/н М244НХ черного цвета.

Всех, кто знает что-нибудь о его местонахождении, просьба сообщить по телефонам 8(917)7858103, 8(927)9499961.