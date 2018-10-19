2018-10-19T09:57:53+03:00
Общество

Пропавший в Башкирии три дня назад Тимур Гильванов нашелся

Мужчина вышел на связь с родными
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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31-летний житель села Русский Юрмаш Тимур Гильванов, бесследно пропавший три дня назад, вышел на связь со своей супругой. В минувшую среду его жена Ольга, обеспокоенная долгим отсутствием отца троих детей, написала заявление в полицию. Поиски Тимура начались еще в понедельник, 15 октября.

В тот день мужчина вернулся домой из Уфы, где он работает, слегка подвыпивший. На этом фоне произошла семейная ссора, после которой Тимур ушел из дома и бесследно пропал. К счастью, история завершилась благополучно: недавно мужчина позвонил домой и сообщил, что с ним все в порядке.

-Он вышел на связь, сказал, что сейчас в Уфе, на работе. С ним все нормально, - рассказала Ольга.

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