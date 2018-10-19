Рядом с разрушенным мостом в Башкирии сделали временный проезд
На месте также было организовано дежурство МЧС
фото: Госкомитет по ЧС
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В селе Отнурок Белорецкого района республики сделали временный проезд после того, как обрушился мост. Напомним, ЧП произошло поздно вечером в среду. В МЧС ранее сообщали, что КамАЗ, груженный щебнем, решил проехать по деревянному мосту. Не выдержав нагрузки, конструкция обрушилась.
Таким образом, деревню, в которой проживали 230 человек, «оторвали» от цивилизации.
В госкомитете по ЧС рассказали, что на месте было организовано дежурство. Вчера, 18 октября, сделали временный проезд рядом с разрушенным мостом с помощью пропускных труб и отсыпки песчаной смеси для формирования объездного пути.