2018-10-19T14:28:53+03:00
Происшествия

Рядом с разрушенным мостом в Башкирии сделали временный проезд

На месте также было организовано дежурство МЧС
Эльвина АПАРИНА
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фото: Госкомитет по ЧСфото: Госкомитет по ЧС
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В селе Отнурок Белорецкого района республики сделали временный проезд после того, как обрушился мост. Напомним, ЧП произошло поздно вечером в среду. В МЧС ранее сообщали, что КамАЗ, груженный щебнем, решил проехать по деревянному мосту. Не выдержав нагрузки, конструкция обрушилась.

Таким образом, деревню, в которой проживали 230 человек, «оторвали» от цивилизации.

В госкомитете по ЧС рассказали, что на месте было организовано дежурство. Вчера, 18 октября, сделали временный проезд рядом с разрушенным мостом с помощью пропускных труб и отсыпки песчаной смеси для формирования объездного пути.

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