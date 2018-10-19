В Уфе за сутки сбили двоих пешеходов, один из них ребенок

СЕГОДНЯ 14:53 2018-10-19T14:54:22+03:00

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Вчера, 18 октября, в столице Башкирии сбили двоих пешеходов.

Днем в Уфимском районе водитель за рулем «Мицубиси» наехал на 28-летнего пешехода, который проходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. В результате аварии его доставили в больницу, а затем, после оказания медпомощи, отпустили домой.

Водитель, в свою очередь, утверждает, что ехал на зеленый сигнал светофора, а пешеход выбежал на дорогу.

Второй наезд произошел по улице Братьев Кадомцевых. Здесь под колеса «Шкоды Октавии» попала 15-летняя девочка. Школьница переходила проезжую часть в неустановленном месте. Ее с различными травмами госпитализировали в городскую больницу.