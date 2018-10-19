2018-10-19T09:29:56+03:00
Авто

Часть трассы Уфа-Оренбург защитили от подтоплений

Об этом отчитались в ФКУ Упрдор «Приуралье»
Эльвина АПАРИНА
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фото: архив КПфото: архив КП
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В Башкирии ввели в эксплуатацию часть автодороги УфаОренбург в Стерлитамакском и Мелеузовском районах – здесь укрепили подтапливаемый участок.

В ФКУ Упрдор «Приуралье» сообщили, что подрядная организация заделала сколы, восстановила прямолинейности тела трубы, гидроизоляции, заменила лотковую часть. Также дорожники произвели ремонт входных и выходных оголовков и укрепление насыпи автомобильной дороги.

- Всего в республике в этом строительном сезоне до конца года отремонтируют 27 искусственных сооружений, из них пять – капитально, - сообщили в ведомстве.

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