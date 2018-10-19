В Башкирии при странных обстоятельствах пропал 30-летний Айдар Хакимов

СЕГОДНЯ 12:19 2018-10-19T12:19:55+03:00

Мужчина не выходит на связь уже 10 дней

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В Башкирии разыскивают 30-летнего Айдара Хакимова, который при странных обстоятельствах пропал 9 октября. Мужчина из села Иглино, где он подрабатывал, должен был поехать домой в Кигинский район, но до дома так и не доехал.

- Он был с товарищем, который рассказывает, что зашел в магазин в Иглино, вышел, а Айдара уже нет. Но другие очевидцы говорят, что их видели на трассе М-5 они шли пешком в сторону Челябинской области, - говорит сестра Эльмира. – Сам знакомый домой вернулся.

Приметы: худощавый, волосы темные, не высокий.

Был одет в черную куртку и черные штаны.

Особые приметы: нет переднего зуба и мелкие шрамы на лице.

Если вам известно о местонахождении мужчины, сообщите по телефону 8(982)2957499.