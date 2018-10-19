В столкновении ВАЗа и «Тойоты» в Башкирии погиб мужчина
ДТП произошло в Мелеузовском районе
фото: УГИБДД по РБ
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Вчера днем, 18 октября, в Мелеузовском районе республики произошло смертельная авария.
Как рассказали в ГИБДД по РБ, на автодороге Мелеуз-Фёдоровка 51-летний мужчина за рулём ВАЗ-2109 не справился с управлением, выехал на встречку, где столкнулся с «Тойотой Короллой».
В результате сильного удара водитель отечественной легковушки получил травмы несовместимые с жизнью. Он скончался на месте аварии до приезда скорой. Также пострадали две женщины из иномарки – 25 и 45 лет.
Всего за минувшие сутки на дорогах Башкирии произошло 17 аварий, в которых один человек погиб и 21 получил травмы.