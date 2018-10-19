«Салават Юлаев» уступил в «зеленом дерби»

СЕГОДНЯ 08:13 2018-10-19T08:13:33+03:00

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«Салават Юлаев» в гостях уступил казанскому «Ак Барсу».

Как и полагается спортивному противостоянию двух республик, матч оказался напряженным. Уже в первом периоде зрители увидели все, что делает хоккей зрелищным – силовые приемы и броски. Первую шайбу в встрече смог забить Антон Бурдасов. Уже через пару минут хозяева сравнили счет.

Во втором периоде «барсам» удалось забить еще две шайбы. К концу третьего периода у автора единственной шайбы «юлаевцев» Антона Бурдасова сдали нервы, и он весьма жестко отреагировал на удаление Филипа Ларсена.

Нападающего попросили удалиться с поля. Выходя за пределы игровой зоны, форвард кинул на лед бутылку с водой. В итоге он получил аж 44 минуты штрафного времени.