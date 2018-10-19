2018-10-19T07:34:14+03:00
Общество

В Уфе пройдет ярмарка вакансий в сфере общественного питания

Уфимцам предложат несколько десятков вакансий
Яна Базекина
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Фото: уфимская городская администрацияФото: уфимская городская администрация
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В Уфе в следующий четверг, 25 октября, в городском Центре занятости населения пройдет ярмарка вакансий в сферах «Общественное питание», «Оптовая и розничная торговля» и «Ресторанный бизнес».

Горожанам будут предложены следующие вакансии: администратор, водитель автомобиля, грузчик, изготовитель пищевых полуфабрикатов, кассир, менеджер, мойщик посуды, повар, продавец, слесарь, упаковщик, электрик, электрогазосварщик и многие другие. Все желающие смогут пройти компьютерную диагностику своих профессиональных наклонностей.

Ярмарка пройдет по адресу: г. Уфа, бульвар Ибрагимова, 47/1, с 10.00 до 12.00.

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