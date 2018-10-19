Радий Хабиров: Проблемы в здравоохранении существуют

СЕГОДНЯ 07:33 2018-10-19T07:33:55+03:00

Радий Хабиров рассказал, как будет менять сферу медицины в Башкирии

Главы республики рассказал, как будет работать в этой сфере

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Врио главы Башкирии Радий Хабиров провел очередное заседание правительства, на котором рассказал, как будет менять сферу медицины.

Напомним, что перестановки в правительстве Хабиров начал именно со сферы здравоохранения. Первым свою должность по собственному желанию покинул экс-министр медицинского ведомства Анвар Бакиров.

Прежде всего Хабиров обсудил с подчиненными вопрос развития материальной базы минздрава, подготовки кадров и доступность медицинских препаратов.

- Очевидно, в системе здравоохранения есть проблемы. Любой здравомыслящий человек это понимает. Проблемы беспокоят меня и наших жителей. Все мои виды коммуникаций буквально разрываются от жалоб и обид граждан. Конечно, мы будем заниматься этими вопросами. Подхватим какие-то прошлые начинания. Что-то, безусловно, подкорректируем.

Затем Хабиров начал говорить о культуре медицинских работников.

- Подавляющее большинство наших медицинских сотрудников – добросовестные и хорошие люди. С другой стороны, иногда мы сталкиваемся с фактами ужасного поведения коллег. Я намерен в корне уничтожить эту историю. Это проблема воспитательного характера.

Члены правительства отметили необходимость развития всей сети больниц, акушерских пунктов и поликлиник республики во всех населенных пунктах – от деревень до муниципальных центров. Кроме того, необходима замена устаревшего оборудования.

Сам Хабиров подчеркнул, что одним из самых сложных вопросов является кадровый. Он объяснил, что привлечением подготовленных специалистов должны заниматься, в том числе, и главные врачи и руководители муниципалитетов.