Житель Башкирии напал на судебных приставов с топором

СЕГОДНЯ 07:16 2018-10-19T07:16:30+03:00

К мужчине и его матери пришли в дом, чтобы арестовать имущество

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В Башкирии под суд отправится 28-летний житель Сибайского района, который угрожал расправой судебным приставам во время исполнения ими своих обязанностей.

Как выяснили следователи, в августе прошлого года судебные приставы приехали в дом должницы, чтобы наложить арест на ее имущество, но женщина стала сопротивляться. К спору подключился сын должницы, который взял топор и стал им размахивать, угрожая приставам расправой.

- После агрессивный преступник явился по вызову следователя и признал свою вину, - сообщили в пресс-службе республиканского следственного комитета. – В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.