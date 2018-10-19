2018-10-19T07:16:30+03:00
Происшествия

Житель Башкирии напал на судебных приставов с топором

К мужчине и его матери пришли в дом, чтобы арестовать имущество
Яна Базекина
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: Следственный комитет по РБФото: Следственный комитет по РБ
Изменить размер текста:

В Башкирии под суд отправится 28-летний житель Сибайского района, который угрожал расправой судебным приставам во время исполнения ими своих обязанностей.

Как выяснили следователи, в августе прошлого года судебные приставы приехали в дом должницы, чтобы наложить арест на ее имущество, но женщина стала сопротивляться. К спору подключился сын должницы, который взял топор и стал им размахивать, угрожая приставам расправой.

- После агрессивный преступник явился по вызову следователя и признал свою вину, - сообщили в пресс-службе республиканского следственного комитета. – В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24