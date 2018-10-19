2018-10-19T07:00:45+03:00
Происшествия

В Уфе пятилетняя девочка сломала позвоночник, играя в детской комнате

Обстоятельствами происшествия заинтересовались следователи
Яна Базекина
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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Несколько дней назад, 14 октября, пятилетняя уфимка отправилась порезвиться в детской комнате, обустроенной в одном из многоквартирных домов на улице Бакалинской. Девочка решила попробовать свои силы на скалодроме, но не удержалась и свалилась с высоты, получив компрессионный перелом двух позвонков. Пострадавшую малышку немедленно доставили в больницу. Инцидентом заинтересовались и сыщики, которые организовали доследственную проверку. безопасности.

- Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего, опросить очевидцев трагедии, руководство и сотрудников детской комнаты, а также проверить качество оказываемых данной организацией услуг, - сообщили в пресс-службе республиканского Следственного комитета.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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