В Уфе эвакуировали тысячу посетителей из крупного торгового центра

СЕГОДНЯ 06:45 2018-10-19T06:45:54+03:00

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Вчера вечером, 19 октября, в крупном уфимском торговом центре прозвучала пожарная сигнализация, и это не была рядовая учебная проверка. Персонал и посетителей ТРК, всего около тысячи человек, тут же вывели на улицу. По словам очевидцев, в здании торгового центра ощутимо пахло дымом, поэтому многие волновались. На место немедленно прибыли пожарные, медики и полиция.

- Нам поступило сообщение, что загорелась холодильная установка в супермаркете, - сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии. – На тушение возгорания привлечены силы и средства спасателей в количестве 11 единиц техники и 44 человек личного состава. По прибытию выяснилось, что загорелись картонные упаковки для продуктов в холодильной камере на третьем уровне.

В ведомстве отметили, что погибших и пострадавших нет, а причины возгорания теперь предстоит определить дознавателю МЧС, который работает на месте.