В Башкирии бесследно пропал 31-летний отец троих детей Тимур Гильванов

СЕГОДНЯ 16:00 2018-10-18T16:00:27+03:00

От мужчины нет вестей уже трое суток

Изменить размер текста: A A

Семья 31-летнего Тимура Гильванова бьет тревогу: мужчина ушел из дома еще 15 октября и бесследно пропал. Отец троих детей проживает вместе со своей супругой и тремя детьми в селе Русский Юрмаш, что в Уфимском районе Башкирии.

-Вечером он приехал с работы слегка подвыпивший. Из-за этого мы с ним поругались и он вышел из дома. С тех пор его телефон не доступен, - рассказала жена Тимура Ольга.

По словам обеспокоенной супруги, в тот злополучный вечер он, якобы, собирался ехать в Уфу, но до города так и не добрался.

-У него там нет ни знакомых, ни родственников. Я обошла всех его друзей в нашем селе, никто ничего не знает. Вчера я написала заявление в полицию, они его приняли, но новостей пока нет, - сокрушается Ольга Гильванова.

Всех, кто видел Тимура Гильванова, либо обладает информацией о его местонахождении, просьба срочно связаться с его супругой по телефону: 89378515681 (Ольга) или обратиться в полицию.

Приметы Тимура Гильванова: рост 172 см, среднего телосложения, темно-русые волосы, серые глаза. В день пропажи был одет в зеленые джинсы, синие кеды, синий свитер, темно-синяя куртка.

Особые приметы: Хромает на левую ногу. На правом плече татуировка в виде дракона, на правом среднем пальце – в виде печатки.