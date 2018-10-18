В Башкирии по решению суда ликвидировали незаконно созданную управляющую компанию

СЕГОДНЯ 18:36 2018-10-18T18:36:30+03:00

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Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, в Благовещенске по решению суда была ликвидирована управляющая компания. С жалобой на незаконную деятельность ТСЖ «Империал» в правоохранительные органы обратился местный житель.

В надзорном ведомстве установили, что товарищество собственников жилья управляло многоквартирным домом на основании решения его жителей. Однако, как выяснилось в ходе проверок, протокол о принятии данного решения был поддельным, а деятельность ТСЖ – незаконной.

- По факту подделки протокола правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по статье «Подделка официального документа», - рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Кроме того, управляющая компания была ликвидирована по решению суда.