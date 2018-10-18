2018-10-18T18:36:30+03:00
Общество

В Башкирии по решению суда ликвидировали незаконно созданную управляющую компанию

Протокол решения о создании ТСЖ оказался поддельным
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
Изменить размер текста:

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, в Благовещенске по решению суда была ликвидирована управляющая компания. С жалобой на незаконную деятельность ТСЖ «Империал» в правоохранительные органы обратился местный житель.

В надзорном ведомстве установили, что товарищество собственников жилья управляло многоквартирным домом на основании решения его жителей. Однако, как выяснилось в ходе проверок, протокол о принятии данного решения был поддельным, а деятельность ТСЖ – незаконной.

- По факту подделки протокола правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по статье «Подделка официального документа», - рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Кроме того, управляющая компания была ликвидирована по решению суда.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пациентов реабилитационного центра в Башкирии держали в плену и истязали
В Уфе осудят троих парней, которые разбивали витрины магазинов и воровали оттуда айфоны
В Башкирии молодого человека избили и ограбили на первом свидании
В Уфе появится единая транспортная карта
В Башкирии бесследно пропал 31-летний отец троих детей Тимур Гильванов
Эксперимент удался: глава минобра Башкирии уходит в отставку
52-летнего жителя Башкирии насмерть придавило лифтом
За комментариями жителей Башкирии будет следить нейросеть
В Башкирии образовался провал на мосту над железной дорогой
Клиенты «Дом.ru» посмотрели более 3 млн видео по запросу
Прокуратура Башкирии выяснит причины обрушения моста в Белорецком районе
Жителя Башкирии насмерть зажал грузовой лифт
Выставку «АгроКомплекс-2019» презентуют в Узбекистане
В Башкирии без вести пропал 29-летний Ильгиз Гиранов
В Башкирии на сельской дороге перевернулась и загорелась легковушка, водитель погиб
Врио главы Башкирии Радий Хабиров пообещал новые разбирательства в здравоохранении
В Уфе нашли родственников потерявшей память пенсионерки
В Уфе неизвестный мужчина напал на четвероклассницу
Минпромторг России представит новейшую продукцию отечественных промпредприятий на выставке «Энергетике Урала» в Уфе
В Уфе при застройке квартала снесут десятки домов