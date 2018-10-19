В Уфе предприятие оштрафовали на полмиллиона рублей за взятку

СЕГОДНЯ 06:30 2018-10-19T06:30:38+03:00

Организация была зарегистрирована в соседнем регионе

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Как сообщает пресс-служба прокуратуры Советского района Уфы, надзорное ведомство выявило на одном из предприятий города факт коррупции. Согласно материалам дела, директор одной из компаний, зарегистрированных в Самаре, предложил сотруднику нефтяного предприятия незаконное вознаграждение.

Для осуществления замысла самарец перевел знакомой работника 100 тысяч рублей. За взятку он рассчитывал получить покровительство в аукционах при поставках электрооборудования нефтяной компании.

В результате всех разбирательств, дело дошло до мирового судьи, который приговорил директора самарской фирмы к штрафу в полмиллиона рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.