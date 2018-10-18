2018-10-18T19:03:43+03:00
Происшествия

В Уфе осудят троих парней, которые разбивали витрины магазинов и воровали оттуда айфоны

Ущерб от нападения на салоны сотовой связи составил 900 тысяч рублей
Эльвина АПАРИНА
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фото: Рустем АХУНОВфото: Рустем АХУНОВ
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Перед судом предстанут трое уфимцев в возрасте от 19 до 23 лет. Они обвиняются в разбойном нападении с применением оружия на салоны сотовой связи.

Как сообщили в прокуратуре Башкирии, в декабре 2017 года мужчины ворвались в магазины на проспекте Октября. Угрожая травматическим пистолетом, они не давали сотрудникам вызвать полицию. Разбойники разбивали витрины с айфонами с помощью молотка и похищали их. Ущерб от преступлений превысил 900 тысяч рублей.

- Полицейские задержали нападавших после совершения очередного преступления и изъяли часть похищенного имущества. Обвиняемые вину в совершении преступлений не признали, - прокомментировали в надзорном ведомстве.

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