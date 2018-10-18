2018-10-18T18:09:33+03:00
Происшествия

В Башкирии молодого человека избили и ограбили на первом свидании

Его мама обратилась в полицию
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments4
Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
Изменить размер текста:

Как сообщает пресс-служба МВД по Башкирии, накануне в Стерлитамаке произошло необычное ограбление. В городской отдел полиции обратилась местная жительница, которая сообщила о том, что ее 29-летнего сына ограбили неизвестные. Они забрали у парня мобильный телефон и около тысячи рублей наличными.

По предварительным данным, молодой человек познакомился с девушкой с социальной сети и договорился о свидании. Однако при встрече выяснилось, что красавица пришла не одна, а в сопровождении пятерых молодых людей. Они были в масках и с дубинками. После «общения» с нападавшими, потерпевший пришел домой и рассказал обо всем матери.

- В ходе расследования данного преступления оперативники быстро вышли на след одного из нападавших. Вскоре полицейские задержали и остальных участников грабежа, - рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.

Сейчас все нападавшие задержаны. Известно, что им от 15 до 18 лет, один из них уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. Девушка, с которой потерпевший познакомился в сети, также задержана.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пациентов реабилитационного центра в Башкирии держали в плену и истязали
В Уфе осудят троих парней, которые разбивали витрины магазинов и воровали оттуда айфоны
В Башкирии по решению суда ликвидировали незаконно созданную управляющую компанию
В Уфе появится единая транспортная карта
В Башкирии бесследно пропал 31-летний отец троих детей Тимур Гильванов
Эксперимент удался: глава минобра Башкирии уходит в отставку
52-летнего жителя Башкирии насмерть придавило лифтом
За комментариями жителей Башкирии будет следить нейросеть
В Башкирии образовался провал на мосту над железной дорогой
Клиенты «Дом.ru» посмотрели более 3 млн видео по запросу
Прокуратура Башкирии выяснит причины обрушения моста в Белорецком районе
Жителя Башкирии насмерть зажал грузовой лифт
Выставку «АгроКомплекс-2019» презентуют в Узбекистане
В Башкирии без вести пропал 29-летний Ильгиз Гиранов
В Башкирии на сельской дороге перевернулась и загорелась легковушка, водитель погиб
Врио главы Башкирии Радий Хабиров пообещал новые разбирательства в здравоохранении
В Уфе нашли родственников потерявшей память пенсионерки
В Уфе неизвестный мужчина напал на четвероклассницу
Минпромторг России представит новейшую продукцию отечественных промпредприятий на выставке «Энергетике Урала» в Уфе
В Уфе при застройке квартала снесут десятки домов