В Башкирии молодого человека избили и ограбили на первом свидании

СЕГОДНЯ 18:09 2018-10-18T18:09:33+03:00

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Как сообщает пресс-служба МВД по Башкирии, накануне в Стерлитамаке произошло необычное ограбление. В городской отдел полиции обратилась местная жительница, которая сообщила о том, что ее 29-летнего сына ограбили неизвестные. Они забрали у парня мобильный телефон и около тысячи рублей наличными.

По предварительным данным, молодой человек познакомился с девушкой с социальной сети и договорился о свидании. Однако при встрече выяснилось, что красавица пришла не одна, а в сопровождении пятерых молодых людей. Они были в масках и с дубинками. После «общения» с нападавшими, потерпевший пришел домой и рассказал обо всем матери.

- В ходе расследования данного преступления оперативники быстро вышли на след одного из нападавших. Вскоре полицейские задержали и остальных участников грабежа, - рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.

Сейчас все нападавшие задержаны. Известно, что им от 15 до 18 лет, один из них уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. Девушка, с которой потерпевший познакомился в сети, также задержана.