52-летнего жителя Башкирии насмерть придавило лифтом

СЕГОДНЯ 14:48 2018-10-18T14:49:06+03:00

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Вчера, 17 октября, в одном из домов по улице Северная в Октябрьском произошло ЧП, в котором погиб мужчина. Как рассказали в следственном комитете Башкирии, 52-летнего местного жителя раздавила кабина грузового лифта. От полученных травм пострадавший скончался на месте до приезда скорой. Очевидцы сообщают, что спасатели достали его уже мертвым.

- По данному факту проводится доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего, назначена судмедэкспертиза для установления точной причины гибели мужчины. Также проверят техническое состояние лифта. После проверки будет принято процессуальное решение, - рассказали в ведомстве.