2018-10-18T20:08:34+03:00
Происшествия

Пациентов реабилитационного центра в Башкирии держали в плену и истязали

Изверги вскоре предстанут перед судом
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Как сообщает пресс-служба следкома по Башкирии, в скором времени перед судом предстанет преступная группа, обвиняемая в незаконном лишении свободы и истязании. Мужчины занимались «лечением» наркозависимых.

По версии следствия, в сентябре 2015 года двое обвиняемых создали организацию, целью которой была реабилитация нарко и алкозависимых. Они убеждали родственников попавших в зависимости разместить их в арендованном частном доме, расположенном в Кушнаренковском районе Башкирии.

- В действительности в указанном «Реабилитационном центре» не имелось условий для осуществления лечения и реабилитации зависимых лиц, к тому же, им запрещалось поддерживать общение с родственниками и знакомыми и покидать территорию места содержания, чтобы никто не мог сообщить об имеющихся условиях или покинуть центр по собственной воле, - рассказали в пресс-службе следкома по Башкирии.

Более того, чтобы пациенты не могли сбежать, на окнах «реабилитационного центра» были установлены решетки, а территория была огорожена высоким забором и охранялась собаками.

За отказ выполнять требования работников, пациентов истязали и унижали, не давали им спать и лишали пищи.

- Установлено, что от преступных действий злоумышленников пострадало 7 человек, родственники которых были уверены, что их близкие находятся в руках квалифицированных специалистов по избавлению от пагубных зависимостей, - подчеркнули в пресс-службе следкома по Башкирии.

В ближайшее время обвиняемые предстанут перед судом.

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