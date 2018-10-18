В Башкирии образовался провал на мосту над железной дорогой

СЕГОДНЯ 13:52 2018-10-18T13:52:40+03:00

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Как сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии, в минувшую среду, 17 октября, в экстренную службу поступило сообщение о частичном разрушении дорожного покрытия на мосту через железную дорогу в Туймазах.

По данным МЧС, треснуло асфальтобетонное покрытие на месте деформационного шва, в результате чего образовался провал размером 1м на 40см. Известно, что мост состоит на балансе администрации города Туймазы.

Как пояснили в пресс-службе МЧС по Башкирии, на время ремонта будет частично ограничено движение по мосту, на месте будут дежурить экипажи ДПС и оперативная группа 12 отряда ФПС по Башкирии. Также дорожные службы установили знаки на месте провала.

По предварительным данным, провал будет полностью устранен завтра, 19 октября.