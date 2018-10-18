2018-10-18T15:36:59+03:00
Общество

Эксперимент удался: глава минобра Башкирии уходит в отставку

Гульназ Шафикова занимала должность с 2015 года
Рустем АХУНОВ
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Министр образования Башкирии Гульназ Шафикова покидает свой постМинистр образования Башкирии Гульназ Шафикова покидает свой пост
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Руководитель министерства образования Башкирии Гульназ Шафикова уходит в отставку.

По данным уфимского «Ъ», информация о предстоящей отставке министра появилась днем 18 октября.

Напомним, что буквально несколько недель назад Шафикова попала в нелепую ситуацию – опубликовала в соцсетях пост из трех предложений, в котором были сразу две грамматические ошибки. Позже министр объяснила это тем, что «хотела провести эксперимент» над своими подписчиками.

Уже после Гульназ Радмиловна опубликовала сообщение, в котором уфимка Елена Садыкова узнала свой текст на тему психологии и отношений в семье. Любопытно, что источник статьи указан не был. Порталу «Gorobzor» в минобре республики объяснили ситуацию тем, что «текст был передан от другого источника и авторство должно быть доказано в необходимом порядке».

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