Жителя Башкирии насмерть зажал грузовой лифт
Подробности инцидента выясняются
Фото: Башкирское спутниковое телевидение
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В минувшую среду, 17 октября, в городе Октябрьский произошел жуткий инцидент: в подъезде одной из многоэтажек было обнаружено тело 52-летнего мужчины. Как сообщает Башкирское спутниковое телевидение со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах, несчастного раздавила кабина грузового лифта.
Известно, что около двух часов дня жильцы дома по улице Северная увидели под потолком первого этажа тело мужчины. Он получил травмы несовместимые с жизнью. Прибывшие на место спасатели извлекли погибшего из плена.
Причины происшествия выясняют сотрудники полиции, сообщает Башкирское спутниковое телевидение.