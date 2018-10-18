2018-10-18T12:13:09+03:00
Происшествия

Жителя Башкирии насмерть зажал грузовой лифт

Подробности инцидента выясняются
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Башкирское спутниковое телевидениеФото: Башкирское спутниковое телевидение
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В минувшую среду, 17 октября, в городе Октябрьский произошел жуткий инцидент: в подъезде одной из многоэтажек было обнаружено тело 52-летнего мужчины. Как сообщает Башкирское спутниковое телевидение со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах, несчастного раздавила кабина грузового лифта.

Известно, что около двух часов дня жильцы дома по улице Северная увидели под потолком первого этажа тело мужчины. Он получил травмы несовместимые с жизнью. Прибывшие на место спасатели извлекли погибшего из плена.

Причины происшествия выясняют сотрудники полиции, сообщает Башкирское спутниковое телевидение.

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