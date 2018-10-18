За комментариями жителей Башкирии будет следить нейросеть
Власти республики решили усилить контроль над обращениями граждан в интернете.
Источник «Комсомольской Правды - Уфа» сообщил, что новый глава республики Радий Хабиров распорядился выделить в каждом государственном органе человека, ответственного за общение с пользователями интернета.
Кроме того, в скором времени в Башкирии начнется тестирование нейросети «Инцидент». Алгоритм будет выявлять негативные комментарии о работе ведомств, и отправлять полученную информацию ответственным лицам.
- Человек будет проверять эти факты, и, если нужно, проводить работу на месте – исправлять недостатки работы структуры. Известно, что система будет работать со всеми популярными соцсетями – «Вконтакте», «Facebook», «Одноклассники» и «Twitter», - сообщил источник.
Сообщается, что все обращения граждан будут дублироваться в «правительственную» групповую беседу приложения «WhatsApp».