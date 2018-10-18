В Башкирии без вести пропал 29-летний Ильгиз Гиранов

СЕГОДНЯ 11:10 2018-10-18T11:10:04+03:00

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В Нефтекамске разыскивают 29-летнего Ильгиза Гиранова, о котором уже двое суток нет новостей. 16 октября до него не могли дозвониться братья, и решили приехать к нему домой в съемную квартиру. Но дома Ильгиза не оказалось, тогда родные вызволили хозяина жилья, тот им открыл дверь. К квартире лежали личные вещи – ноутбук, фотоаппарат, объективы.

- Телефона и денег, а также автомобиля во дворе не было. Сотовый у него недоступен. Ранее никогда не пропадал, сам он работает фотографом. О том, что уедет на съемки, предупредил бы, - говорит Алмаз, брат Ильгиза.

Приметы: рост 173 см, плотного телосложения, волосы русые волнистые, короткая стрижка, бородка по контуру лица.

Был одет в темную кожаную куртку, светло-синие джинсы, черные ботинки. Передвигался на личном автомобиле ВАЗ 2114 г/н М244НХ черного цвета.

Всех, кто знает что-нибудь о его местонахождении, просьба сообщить по телефонам 8(917)7858103, 8(927)9499961.