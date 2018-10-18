2018-10-18T12:45:49+03:00
Происшествия

Прокуратура Башкирии выяснит причины обрушения моста в Белорецком районе

230 человек оказались оторваны от цивилизации
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба МЧС по БашкирииФото: пресс-служба МЧС по Башкирии
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Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, сотрудники ведомства проведут проверку в связи с обрушением моста в селе Отнурок, что в Белорецком районе республики. В минувшую среду, 17 октября, по деревянному мосту, который построили всего семь лет назад, проехал КАМаз. В результате конструкция моста не выдержала и он обрушился, без сообщения с «большой землей» остались 230 человек.

- В рамках проверки планируется установить причины разрушения объекта транспортной инфраструктуры, дать оценку соблюдению федерального законодательства при организации дорожного движения на мосту, его содержании, - заявили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

Сейчас на переправе через ручей дежурят сотрудники МЧС по Башкирии. Работы по восстановлению моста уже начались.

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