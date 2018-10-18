В Башкирии на сельской дороге перевернулась и загорелась легковушка, водитель погиб

СЕГОДНЯ 10:44 2018-10-18T10:44:58+03:00

Об этом сообщил в своем блоге главный инспектор ГИБДД по республике

Изменить размер текста: A A

В минувшую среду, 17 октября, в Илишевском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по республике, на 9 километре сельской дороги Верхнечерекулево-Кужбахты-Тазеево 52-летний мужчина за рулем ВАЗ-2106 допустил опрокидывание машины в кювет. В результате машина загорелась, а водитель погиб от полученных травм.

По данному факту сотрудники дорожной полиции проводят проверку, сообщает в своем блоге главный инспектор ГИБДД по Башкирии Динар Гильмутдинов.

Всего за прошедшие сутки на дорогах республики зарегистрировано 12 автомобильных аварий, в которых один человек погиб и 12 получили травмы. Также сотрудники ГИБДД задержали 33 нетрезвых водителя.