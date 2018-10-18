Врио главы Башкирии Радий Хабиров пообещал новые разбирательства в здравоохранении

СЕГОДНЯ 09:58 2018-10-18T10:08:28+03:00

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Временно исполняющий обязанности главы Башкирии Радий Хабиров заявил, что продолжит уделять пристальное внимание сфере здравоохранения в республике. В своих социальных сетях Хабиров сообщил, что планирует пообщаться на эту тему с экспертами.

- Сегодня продолжим заниматься здравоохранением, но уже без камер. Сенсаций не ждите, это рутинная работа с экспертами. Мы последовательно и спокойно будем решать довольно сложный комплекс сложившихся проблем, - написал Хабиров.

Напомним, ранее врио главы региона устроил разнос чиновникам во время первого после своего назначения оперативного совещания в правительств. В результате, в тот же день министр здравоохранения Анвар Бакиров уволился по собственному желанию.

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