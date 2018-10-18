2018-10-18T10:08:28+03:00
Политика

Врио главы Башкирии Радий Хабиров пообещал новые разбирательства в здравоохранении

Руководитель региона заявил об этом через социальные сети
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

Временно исполняющий обязанности главы Башкирии Радий Хабиров заявил, что продолжит уделять пристальное внимание сфере здравоохранения в республике. В своих социальных сетях Хабиров сообщил, что планирует пообщаться на эту тему с экспертами.

- Сегодня продолжим заниматься здравоохранением, но уже без камер. Сенсаций не ждите, это рутинная работа с экспертами. Мы последовательно и спокойно будем решать довольно сложный комплекс сложившихся проблем, - написал Хабиров.

Напомним, ранее врио главы региона устроил разнос чиновникам во время первого после своего назначения оперативного совещания в правительств. В результате, в тот же день министр здравоохранения Анвар Бакиров уволился по собственному желанию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «Радий Хабиров министру здравоохранения Башкирии: Может вам попреподавать»?

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24