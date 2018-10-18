2018-10-18T09:35:38+03:00
Общество

В Уфе нашли родственников потерявшей память пенсионерки

Женщину обнаружили на улице вчера вечером
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Вчера вечером, 17 октября, неравнодушные жители Уфы заметили одинокую пенсионерку, которая не смогла объяснить, где живет. Волонтеры отвезли бабушку в больницу и стали разыскивать ее родных. Сама женщина представлялась Сарычевой Валентиной Степановной. На вид ей около 86 лет.

Поисковая группа «Лиза Алерт. Башкортостан» взялась за поиски родственников потерявшейся пенсионерки. Они распространяли информацию в социальных сетях с просьбой опознать бабушку. Сегодня стало известно, что ее личность была установлена. В ближайшее время ее заберут домой родные.

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