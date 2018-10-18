2018-10-18T09:22:23+03:00
Происшествия

В Уфе неизвестный мужчина напал на четвероклассницу

Злоумышленника разыскивают правоохранительные органы
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В минувшую среду, 17 октября, в микрорайоне Сипайлово произошел вопиющий случай: на 10-летнюю девочку напал неизвестный мужчина. Инцидент произошел днем в подъезде дома №39 по улице Бикбая.

Как сообщает пресс-служба следкома по Башкирии, нападавший совершил развратные действия в отношении четвероклассницы. К счастью, ребенку удалось убежать от мужчины. Сейчас его разыскивают сотрудники правоохранительных органов.

По описанию девочки был составлен фоторобот злоумышленника. На вид ему 25-35 лет, рост около 155-160 см, плотного телосложения, русые волосы, зеленые глаза. Был одет в синие джинсы, куртку-ветровку, на ногах черные кроссовки.

По факту совершения развратных действий следком по Башкирии возбудил уголовное дело. Сотрудники двух ведомств, следкома и МВД по Башкирии, ведут розыск подозреваемого, отметили в пресс-службе СК.

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