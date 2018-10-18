2018-10-18T07:48:45+03:00
Экономика

В Башкирии за 9 месяцев собрали 316 млрд рублей налогов

Большую часть поступлений составил налог на добычу полезных ископаемых
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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За прошедшие 9 месяцев ФНС по Башкирии собрала с жителей республики 316 млрд 170 млн рублей налогов и других платежей, передает пресс-служба ведомства. Как отмечают налоговики, с января по сентябрь 2017 года собрали на 76 млрд 958 млн рублей меньше.

По данным налоговой службы, из собранной суммы 168 млрд 122 млн рублей поступило в федеральный бюджет, а 119 млрд 258 млн – в консолидированный бюджет Башкирии. При этом сборы еще не завершены – налог на имущество физических лиц оплачивается до 1 декабря текущего года.

Большая часть налоговых поступлений приходится на налог на добычу полезных ископаемых. За 9 месяцев организациями уплачено 107 млрд 560 млн рублей.

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