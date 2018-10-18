В Башкирии мужчина на «шестерке» вылетел в кювет и погиб

СЕГОДНЯ 07:28 2018-10-18T07:29:20+03:00

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Вчера в 11-ом часу вечера на автодороге Верхнечерекулево-Кужбахты-Тазеево произошла смертельная авария.

Как сообщает ГИБДД по РБ, 52-летний мужчина за рулем ВАЗа шестой модели не справился с управлением, вылетел в кювет. Машина перевернулась и загорелась. От полученных травм водитель скончался на месте происшествия до приезда скорой.

- По данному факту проводится проверка, - сообщили в ведомстве.

Всего за минувшие сутки на дорогах республики произошло 12 аварий, в которых один человек погиб и 12 пострадали.