В Башкирии мужчина на «шестерке» вылетел в кювет и погиб
ДТП произошло ночью
фото: ГИБДД по РБ
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Вчера в 11-ом часу вечера на автодороге Верхнечерекулево-Кужбахты-Тазеево произошла смертельная авария.
Как сообщает ГИБДД по РБ, 52-летний мужчина за рулем ВАЗа шестой модели не справился с управлением, вылетел в кювет. Машина перевернулась и загорелась. От полученных травм водитель скончался на месте происшествия до приезда скорой.
- По данному факту проводится проверка, - сообщили в ведомстве.
Всего за минувшие сутки на дорогах республики произошло 12 аварий, в которых один человек погиб и 12 пострадали.