2018-10-18T07:20:42+03:00
Происшествия

После трагедии в Керчи в уфимских детсадах и школах пройдут проверки

Об этом сообщили в мэрии
Эльвина АПАРИНА
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..Фото: Евгения ГУСЕВА
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В связи с массовым убийством, которое вчера произошло в Керчи, в Уфе ужесточили меры безопасности в школах и детских садах. Об этом сообщили в мэрии.

Врио главы администрации города Салават Хусаинов поручил провести внеплановые проверки зданий школ и детских садов столицы. Также дополнительные мероприятия по обеспечению безопасности пребывания детей в образовательных учреждениях пройдут и в колледжах.

Напомним, что трагедия в Керчи унесла жизни 20 человек. Все они студенты политехнического колледжа. Поначалу было возбуждено уголовное дело по статье «Теракт», затем его переквалифицировали в статью «Убийство», сообщает «Комсомольская правда».

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