После трагедии в Керчи в уфимских детсадах и школах пройдут проверки
В связи с массовым убийством, которое вчера произошло в Керчи, в Уфе ужесточили меры безопасности в школах и детских садах. Об этом сообщили в мэрии.
Врио главы администрации города Салават Хусаинов поручил провести внеплановые проверки зданий школ и детских садов столицы. Также дополнительные мероприятия по обеспечению безопасности пребывания детей в образовательных учреждениях пройдут и в колледжах.
Напомним, что трагедия в Керчи унесла жизни 20 человек. Все они студенты политехнического колледжа. Поначалу было возбуждено уголовное дело по статье «Теракт», затем его переквалифицировали в статью «Убийство», сообщает «Комсомольская правда».