2018-10-18T07:02:45+03:00
Происшествия

В Башкирии из-за КамАЗа разрушился мост, 230 людей отрезаны от цивилизации

Деревянный мост не выдержал веса большегруза
Эльвина АПАРИНА
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фото: МЧС по РБфото: МЧС по РБ
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Вчера, 17 октября, в Белорецком районе вблизи населенного пункта Отнурок разрушился деревянный мост, построенный семь лет назад. Виной тому – груженый щебнем КамАЗ, веса которого не выдержал старый мост.

Таким образом, от цивилизации оказались оторваны местные жители. От «большой земли» их разделяет река, ширина которой четыре метра. Глубина (10 см) позволяет перейти ее в пешем порядке.

Как рассказали в МЧС по РБ, в деревне проживают 230 человек, в том числе, 55 детей, из которых 27 школьники. 9 детей учатся в своем населенном пункте, а 18 человек ездят в Белорецк. Но из-за обрушения моста они будут учиться в начальной школе Отнурока.

Дорожники планируют за один день проложить трубы и починить мост.

- Силами МЧС у моста организовано дежурство. На месте также были представители администрации, дорожные службы, медики и полиция, - сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.

Водитель КамАЗа не пострадал.

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