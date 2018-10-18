В Башкирии мужчина зарезал 24-летнего сельчанина

СЕГОДНЯ 06:46 2018-10-18T06:46:45+03:00

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15 октября в Мечетлинском районе Башкирии в селе Абуллино произошла трагедия. 24-летнему местному жителю нанесли три удара ножом, от чего тот скончался. По данному факту возбуждено дело по статье 105 УК РФ (убийство).

Как выяснилось, вечером того дня к подозреваемому домой приехали трое мужчин, которые собирались предъявить ему претензии по поводу того, что он присылает оскорбительные сообщения сожительнице одного из них и его дочери, с которой подозреваемый ранее состоял в отношениях.

Один из зачинщиков ударил его, а затем все трое стали разъяснять ему, чтобы тот перестал оскорблять девушек. Подозреваемый разозлился за полученный удар, схватил нож и нанес им три удара ножом 24-летнему знакомому, после чего скрылся с места ЧП.

Пострадавшего друзья положили в машину и повезли в больницу, но не доехали – он скончался по пути.

- В настоящее время подозреваемый задержан. Выясняются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе следкома.