2018-10-18T06:29:10+03:00
Общество

В Уфе разыскиваются родственники потерявшейся бабушки

Пенсионерку нашли на улице
Эльвина АПАРИНА
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В столице Башкирии волонтеры организации «Лиза Алерт» разыскивают родственников бабушки с потерей памяти. Пенсионерку обнаружили на улице вчера вечером, 17 октября.

В данный момент она находится в одной из уфимских больниц.

Женщина называет себя Сарычевой Валентиной Степановной. На вид ей около 86 лет.

Приметы: рост 160 см, худощавая, голубые глаза.

Была одета в серый плащ ниже колен, голубой халат в цветочек, бежевые мокасины, на голове платок.

Всех обладающих какой-либо информацией о данном человеке, просим звонить на горячую линию отряда 8(800)7005452.

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