В Башкирии девочка попала в реанимацию из-за отсутствия отопления
3-летняя Диана из уфимского микрорайона Дема попала в реанимацию из-за отсутствия отопления.
По данным телеканала «ВсяУфа», батареи в доме по улице Магистральной, 12 до сих пор не нагрелись. Все из-за того, что коммунальщики не могут попасть в одну из квартир, чтобы провести технические работы.
Бабушка девочки утверждает, что слесари отказывались продувать стояк батареи через подвал – именно из этого отопление не поступает в систему.
В итоге ситуация дошла до того, что 3-летняя жительница квартиры попала в реанимацию из-за осложнений от ОРЗ. К счастью, все обошлось без серьезных последствий.
После вмешательства журналистов тепло в домах жильцов все же появилось.