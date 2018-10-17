В Башкирии девочка попала в реанимацию из-за отсутствия отопления

СЕГОДНЯ 19:21 2018-10-17T19:21:02+03:00

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3-летняя Диана из уфимского микрорайона Дема попала в реанимацию из-за отсутствия отопления.

По данным телеканала «ВсяУфа», батареи в доме по улице Магистральной, 12 до сих пор не нагрелись. Все из-за того, что коммунальщики не могут попасть в одну из квартир, чтобы провести технические работы.

Бабушка девочки утверждает, что слесари отказывались продувать стояк батареи через подвал – именно из этого отопление не поступает в систему.

В итоге ситуация дошла до того, что 3-летняя жительница квартиры попала в реанимацию из-за осложнений от ОРЗ. К счастью, все обошлось без серьезных последствий.

После вмешательства журналистов тепло в домах жильцов все же появилось.