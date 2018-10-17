2018-10-17T20:19:13+03:00
Происшествия

Уфимец обокрал торговый на 350 тысяч рублей

Мужчина действовал ночью
Рустем АХУНОВ
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Уфимские полицейские поймали жулика, обокравшего торговый центр на 350 тысяч рублейУфимские полицейские поймали жулика, обокравшего торговый центр на 350 тысяч рублей
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Уфимец обокрал торговый центр «Мир» на 350 тысяч рублей.

В МВД Башкирии сообщили, что за помощью к полицейским обратились владельцы сразу нескольких магазинов. Утром продавцы обнаржили, что их торговые точки вскрыты, а имущество пропало.

Оказалось, что ночью внутрь пробрался жулик. Он вскрыл дверь в торговый центр и начал выносить товар. Украденное он прятал во дворе соседнего дома. Вскоре полицейским удалось задержать 31-летнего подозреваемого. По факту кражи стражи порядка возбудили уголовное дело.

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