В Уфе закрыли сезон фонтанов
Коммунальщики провели техническое обслуживание конструкций
В Уфе завершился сезон работы фонтанов
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Коммунальные службы Уфы закончили сезон работы фонтанов.
В городской администрации отметили, что всего на территории городского округа расположено 19 фонтанов. За всеми конструкциями следят специалисты «Горзеленхоза».
- Рабочие ежедневно очищают чаши от мусора, грязи, проводят профилактические работы и обеспечивают беспрерывную работу фонтанов в соответствии с трафиком, - сообщили в городской администрации.
Накануне, из-за изменений погодных условий и понижения температуры воздуха, сезон работы фонтанов завершается.