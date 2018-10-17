В Уфе закрыли сезон фонтанов

СЕГОДНЯ 18:20 2018-10-17T18:20:55+03:00

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Коммунальные службы Уфы закончили сезон работы фонтанов.

В городской администрации отметили, что всего на территории городского округа расположено 19 фонтанов. За всеми конструкциями следят специалисты «Горзеленхоза».

- Рабочие ежедневно очищают чаши от мусора, грязи, проводят профилактические работы и обеспечивают беспрерывную работу фонтанов в соответствии с трафиком, - сообщили в городской администрации.

Накануне, из-за изменений погодных условий и понижения температуры воздуха, сезон работы фонтанов завершается.