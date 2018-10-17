Уфимские заключенные будут делать консервы

СЕГОДНЯ 16:30 2018-10-17T16:30:21+03:00

В уфимской колонии будут производить консервы

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Заключенные уфимской колонии №13 будут производить мясные консервы.

Посмотреть на открытие цеха по производству продуктов питания в колонии приехали депутаты парламента республики и городского совета.

- Цех смонтировали за три месяцев. Мы реконструировали старое помещение 1970 года постройки. Общий объем вложений капитала составил порядка семи миллионов рублей. Мы не хотим ограничиваться внутрисистемными поставками, хотим выйти на республиканский рынок, - рассказал врио главы УФСИН Башкирии Антон Талалов.

Сейчас заключенные производят тушенную говядину, каши и индивидуальные наборы питания для сотрудников колоний.