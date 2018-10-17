Прокуратура Башкирии проверит обрушение крыши в торговом центре
Инцидент произошел в минувший вторник
В Уфе крыша торгового центра упала на посетительницу
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В прокуратуре Башкирии выяснят, из-за чего в уфимском торговом центре рухнул потолок.
Напомним, что неприятный для всех инцидент произошел днем в минувший вторник, 16 октября. По предварительным данным, в здании сработала пожарная тревога. После этого включилась система дымоудаления. Резким порывом снесло часть потолка, которая упала на женщину, которая проходила мимо. Пострадавшую доставили в больницу.
В рамках проверки в надзорном ведомстве установят, соответствует ли здание требованиям противопожарной безопасности.