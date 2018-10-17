Солисты группы Би-2 станцевали в центре Уфы

СЕГОДНЯ 14:53 2018-10-17T14:54:07+03:00

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Солисты российской группы Би-2 станцевали прямо на уфимском фонтане «Семь девушек».

Похоже на то, что музыканты немного прогуляться по башкирской столице перед вечерним концертом. Конечно, они заглянули в исторический центр города. Там Лева и Шура устроили необычную фотосессию прямо на уже неработающем фонтане «Семь девушек».

- Гуляли по Уфе и попали с Борей в серьезный хоровод. Через полтора часа карусели сказались серьезные перегрузки. У меня из ушей потек кленовый сироп, а у Бори отнялась борода. Когда затихла поставленная на телефоне песня Шевчука, мы наконец поняли, «Что такое осень», - пошутил музыкант.