Сыщики выясняют причины гибели уфимца с ампутированными ногами

СЕГОДНЯ 14:29 2018-10-17T14:30:22+03:00

Сейчас стражи порядка выясняют все обстоятельства происшествия

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По предварительным данным, смерть безногого мужчины в Уфе не связана с криминалом.

Напомним, что накануне жители уфимского микрорайона Шакша нактнулись на тело неизвестного мужчины с ампутированными конечностями. О случившемся испуганные очевидцы сообщили в полицию. Сегодня стали известны первые подробности происшествия.

- Начата доследственная проверка. Погибший был бездомным. По предварительным данным, причины смерти не носили криминальный характер, - сообщили в Следкоме.

По всей видимости, несчастный попросту замерз ночью на улице.