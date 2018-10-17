Радий Хабиров обсудил благоустройство городов
Врио руководителя Башкирии Радий Хабиров провел совещание на тему формирования комфортной городской среды.
На встрече руководство республики обсудило вопросы благоустройства дворов, придомовых территорий и ремонта домов.
- Изменения не должны быть точечными. Благоустройство должно быть комплексным, - объяснил Хабиров.
После этого руководитель региона отметил, что с детских площадок должны исчезнуть качели с жесткой сцепкой. По его мнению, такое оборудование может нанести вред здоровью ребенка.
- Необходимо не просто убирать, а менять на новое, которое соответствует современным нормам безопасности, - добавил Хабиров.
На развитие подобных проектов политик призвал привлекать средства из федерального бюджета.