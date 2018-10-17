В Башкирии осудили полицейских, «сливавших» информацию об умерших
В Башкирии двух полицейских осудили за передачу информации об умерших в ритуальные салоны.
Предприимчивых сотрудников дежурной части полиции удалось поймать благодаря работе отдела собственной безопасности МВД. Выяснилось, что в период с 2015 по 2017 годы мужчины передавали информацию о погибших жителях в ритуальные салоны. По всей видимости, там эта данные использовали для навязывания своих услуг. Уже бывшие полицейские за каждый адрес получали по одной тысяче рублей. Всего они смогли заработать 80 и 97 тысяч рублей.
Мужчины свою вину признали. Вскоре их уволили из органов за совершение проступков, порочащих честь полицейского.
В итоге жулики получили по три года тюрьмы условно. Одного из них обязали выплатить штраф в размере 80 тысяч рублей.