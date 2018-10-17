2018-10-17T13:03:07+03:00
Происшествия

В Башкирии из-за сильного ветра объявили штормовое предупреждение

Жителям республики следует быть внимательными
Рустем АХУНОВ
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В Башкирии объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветраВ Башкирии объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра
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В Башкирии из-за сильных порывов ветра объявляется штормовое предупреждение.

По данным МЧС республики, 18 октября скорость ветра на территории Башкирии в некоторые моменты будет достигать 15-20 метров в секунду.

В чрезвычайном ведомстве напомнили, что в период усиления ветра следует быть максимально внимательными. Необходимо плотно закрывать все окна и двери в помещениях и не оставлять детей одних.

Водителей предупреждают, что лучше всего будет отказаться от дальних поездок. Если отменить путешествие не получается - следует снизить скорость передвижения.

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